UE dice que levantamiento de inmunidad a Guaidó viola el Estado de derecho - Runrun

LA UNIÓN EUROPEA (UE) rechazó este jueves la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela de levantar la inmunidad parlamentaria del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 60 países, por ser una “grave violación” del Estado de Derecho y la separación de poderes.
En una declaración en nombre de los Veintiocho, la alta representante de la UE para la política exterior, Federica Mogherini, afirmó que esta decisión es una “grave violación” de la Constitución venezolana y que el único organismo con competencia para levantar la inmunidad de un miembro del Parlamento es la Asamblea Nacional.
El martes pasado, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro impulsado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, no reconocido por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional, aprobó, sin decirlo expresamente, el levantamiento de la inmunidad de Guaidó tras acusarlo por actos terroristas y crímenes de lesa humanidad.
“Estos actos debilitan la salida política a la crisis y solo llevan a un aumento de la polarización y a una escalada de las tensiones en el país”, señaló Mogherini.
La UE pidió respetar plenamente las prerrogativas contempladas en la Constitución de Venezuela y la inmunidad de todos los miembros de la Asamblea Nacional, incluyendo la de Juan Guaidó.
Mogherini advirtió de que los derechos civiles, la libertad y la integridad física de los parlamentarios debe ser respetada en todo momento, de forma que puedan ser capaces de realizar sus labores libres de cualquier intimidación.
Asimismo, destacó que la UE continuará siguiendo la situación en Venezuela y que utilizará “todas las medidas apropiadas” para responder a los acontecimientos.
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