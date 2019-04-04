Audiencia de Requesens fue diferida para el #5Abr “por constantes apagones” - Runrun

EL ABOGADO DEFENSOR DEL DIPUTADO Juan Requesens, Joel García, anunció la tarde-noche de este 3 de abril, que la audiencia del mismo fue suspendida por “los constantes apagones”.
“Suspendimos la audiencia para continuarla el viernes, por lo excesivo de la hora y por los constantes apagones que se han presentado en el país”, expresó García, quien previó seguir avanzado en lograr la libertad de Requesens.
De la misma manera, García ofreció un balance de la audiencia y aseguró que la defensa no ha podido alegar los cargos que se le imputan al diputado, “ya que el Ministerio Público continúa en el derecho de palabra”.
Por su parte, el padre de Juan Requesens, manifestó el juicio contra su hijo es un problema político más que jurídico.
En tanto, Manuela Requesens subrayó que “aquí no hay Estado de derecho. Ellos tienen el control de todas las instituciones, siguen pisoteando la constitución y pueden hacer lo que les nazca, de acuerdo con las órdenes que vengan desde arriba”.
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