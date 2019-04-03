La Casa Blanca elabora un plan de recuperación económica para Venezuela - Runrun

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La Casa Blanca elabora un plan de recuperación económica para Venezuela

Reuters3 abril, 20191min6

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EL ASESOR ECONÓMICO DE LA CASA BLANCA Larry Kudlow dijo el miércoles que Estados Unidos tiene planes para revitalizar rápidamente la economía de Venezuela, incluyendo medidas financieras y de ayuda alimentaria, además de fondos para la población del país sudamericano.

El plan de rescate y reestructuración de Venezuela implicaría inyectar dólares a la nación petrolera y Estados Unidos se está trabajando con bancos en la región en torno al asunto, dijo Kudlow a periodistas en un evento organizado por la organización de noticias Christian Science Monitor.

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