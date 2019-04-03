Machado aseguró que el artículo 187.11 es la mejor manera de proteger a Guaidó - Runrun

MARÍA CORINA MACHADO, COORDINADORA DE VENTE VENEZUELA, aseguró que la activación del punto 11 del artículo 187 de la Constitución es una forma de proteger a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.
El numeral 11 del artículo 187 de la carta magna señala que corresponde a la Asamblea Nacional “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.
“¿Cuánto más vamos a esperar? Hay demasiados muertos. Solo tenemos una opción y es avanzar. La iniciativa es nuestra, debemos avanzar, son nuestros los muertos; por eso debemos exigirle al mundo que actúe y que lo haga ya”, resaltó Machado.
La dirigente nacional señaló que Nicolás Maduro les exige a los colectivos que arremetan contra los venezolanos que protestan para exigir el buen funcionamiento del servicio de luz y agua.
“Maduro ordena y exige a paramilitares que salgan a matar a los ciudadanos que manifiestan por los servicios públicos. El régimen nos ha declarado la guerra a todos los ciudadanos”, dijo Machado este miércoles.
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