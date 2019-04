Rafael Isea habría firmado documento para confirmar financiamiento del chavismo a Podemos - Runrun

EL DIARIO DIGITAL ESPAÑOL Moncloa.com reveló el miércoles 3 de abril unas grabaciones ilegales, en las que se recogen conversaciones de supuestas gestiones del Gobierno ibérico presidido por el expresidente Mariano Rajoy con el exministro venezolano, Rafael Isea.

Según estos audios filtrados a la prensa, estas conversación tendría como fin ahondar en informaciones sobre la financiación del chavismo al partido Podemos, liderado por el socialista Pablo Iglesias.

Los audios corresponden a una reunión que se realizó en el consulado de España en Nueva York, en la que participaron el exinspector de Policía José Angel Fuentes Gago y otros dos agentes con Rafael Isea, quien llegó a ser ministro de Finanzas en el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez y exgobernador del estado Aragua.

Un encuentro que se realizó a finales de 2015, cuando ya se había hecho público un informe de supuesta financiación de Podemos desde Venezuela e Irán.

Al parecer, en ese encuentro Isea firmó una declaración para avalar la validez de un documento sobre la financiación de Venezuela a la Fundación CEPS, de la que nació el partido español Podemos, por importe de 7,1 millones de euros.

Para poder asegurar la rúbrica del exfuncionario chavista, los agentes de seguridad ofrecieron a Isea una nueva identidad para él y para su familia, según lo que aparece en esas grabaciones.

“Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro ha hablado con el presidente español (…) Yo solo tengo un mandato aquí, o sea, acompañar a estas personas y decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que le demos una nueva identidad o una nueva vida. Eso es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos, dice en uno de los audios Fuentes Gago, en referencia a Jorge Fernández Díaz, quien era responsable español de Interior, y al exjefe del Ejecutivo Mariano Rajoy (PP, conservador).

En otro momento de la conversación, el mismo inspector jefe ofrece la implicación de la Policía española para sacar de Venezuela a su familia. “Eso al máximo nivel está garantizado. Se lo digo a usted”.

*Con información de EFE

