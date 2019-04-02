El Mañanero de hoy #3Abr: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

LA ASAMBLEA NACIONAL aprobó este martes por unanimidad el proyecto de Ley de Garantías para los empleados Empleados Públicos.
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AN aprobó proyecto de Ley de Garantías para Empleados Públicos
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“El allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Guaidó es muy poco. ¿Cómo se trata a los traidores a la patria? Pediría que haya sanciones dentro de la Constitución, aunque ellos patean la Constitución (…) Yo pediría que en cada estado hagamos un tribunal popular y que el pueblo diga qué hacer con los traidores a la patria”, constituyente María León #2Abr.
Precio de
es @BarrilVenezuela $59.55 base a WTI de $62.49
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