El Mañanero de hoy #3Abr: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #3Abr: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es2 abril, 20193min955

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“El allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Guaidó es muy poco. ¿Cómo se trata a los traidores a la patria? Pediría que haya sanciones dentro de la Constitución, aunque ellos patean la Constitución (…) Yo pediría que en cada estado hagamos un tribunal popular y que el pueblo diga qué hacer con los traidores a la patria”, constituyente María León #2Abr.

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