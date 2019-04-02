OTAN abordará presencia militar rusa en Venezuela - Runrun

ESTADOS UNIDOS ANUNCIÓ este martes que está previsto que la presencia de tropas rusas en Venezuela sea abordada en la reunión ministerial de la OTAN que se celebrará esta semana en Washington, donde uno de los grandes temas a tratar será “el reto significativo” que representa la reciente actitud del Kremlin.
“Creo que la conversación se centrará en Rusia en general y sobre la amenaza que Rusia representa en una región de gran competencia entre grandes potencias”, explicó un alto funcionario del Departamento de Estado de EEUU al ser preguntado sobre si la crisis en Venezuela será estudiada durante el encuentro.
El representante estadounidense recalcó en una rueda de prensa telefónica que Rusia será uno de los principales temas a tratar en la reunión que tendrá lugar en Washington los días 3 y 4 de abril, a la que asistirán los ministros de Exteriores de los 29 Estados miembros de la Alianza Atlántica.
El funcionario sostuvo que en los últimos tiempos Rusia ha presentado nuevos retos para la OTAN que deben ser abordados, puesto que, subrayó, obligarán a la Alianza a “adaptarse y modernizarse”.
Entre estos “retos”, el representante citó “el refuerzo de su presencia militar en el este de Europa, la invasión de Ucrania y la así llamada anexión de Crimea, la ocupación de Georgia, los ataques cibernéticos, su intención de influir en la política doméstica de los países europeos y de EEUU, su intervención en Siria y ahora su intervención en Venezuela”.
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