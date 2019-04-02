Levantan actas a colegios privados por dar clases este #1Abr - Runrun

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Levantan actas a colegios privados por dar clases este #1Abr

El Pitazo2 abril, 20191min24

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Maduro anunció que las actividades escolares se reanudarán este #3Abr

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LUEGO DE QUE DISTINTOS VOCEROS del gobierno de Nicolás Maduro anunciaron la suspensión de actividades para este 1 de abril, a algunos colegios privados que no acotaron esta medida les fue levantada un acta y en algunos casos recibieron llamadas telefónicas exigiéndoles la suspensión de las actividades, pero no fueron sancionados.

En el caso del UEP. Colegio Humboldt le fue levantada un acta donde se establece que la institución debe acatar la orden de suspensión de actividades escolares emanada por el presidente de la República como garante de la defensa, resguardo y bienestar el pueblo. En este sentido, la supervisión orienta a que ningún estudiante permanezca en las instalaciones del colegio.

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