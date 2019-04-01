Foro Penal contabiliza 31 arrestos a causa de protestas por servicios básicos - Runrun

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Foro Penal contabiliza 31 arrestos a causa de protestas por servicios básicos

Yeannaly Fermin1 abril, 20191min2

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EL FORO PENAL VENEZOLANO informó este lunes en su cuenta en Twitter que  31 personas se encuentran bajo arresto por protestar por las constantes fallas de servicios básicos en Venezuela.

El Foro Penal afirmó que en al menos seis estados del país había personas detenidas por manifestar. En Anzoátegui (1), Carabobo (12), Caracas (4), Lara (3), Yaracuy (3), Monagas (4) y Zulia (4).

La ONG aclaró que este balance obedece a los días del 29 de marzo al 1 de abril.

 

 

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