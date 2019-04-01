Metro de Caracas confirma que no presta servicio comercial este #1Abr - Runrun

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Metro de Caracas confirma que no presta servicio comercial este #1Abr

Redacción Runrun.es1 abril, 20191min2

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EL METRO DE CARACAS confirmó a través de su cuenta en Twitter,  que las líneas 1, 2 y 3 no prestarán servicio comercial este lunes 1 de abril, tras registrarse un tercer apagón nacional en el país.

El gobernante informó que para solventar la contingencia habilitaron varias unidades de Metrobús desde Zona Rental-Petare, Zona Rental-La Rinconada, Zona Rental-Propatria, Zona Rental-Caricuao.

Las calles de Caracas están abarrotadas de personas que buscan otras alternativas para llegar a sus puestos de trabajos. Las camionetas que cubren la ruta Petare – Chacaito – Plaza Venezuela están cobrando entre 300 y 500 bolívares. Mientras que un mototaxi está cobrando la carrera mínima en 5000.

Maduro anunció anoche domingo que las actividades laborales comienzan hoy, con horario especial hasta las 2:00pm por el racionamiento eléctrico. Las actividades escolares estarán suspendidas hasta el día martes.

 

 

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