Otro corte de luz masivo afectó a 21 estados la noche del #30Mar - Runrun

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Otro corte de luz masivo afectó a 21 estados la noche del #30Mar

Redacción Runrun.es31 marzo, 20191min1

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OTRO MEGA apagón afectó a diversos sectores de Caracas y varios estados del país durante la noche de este sábado 30 de marzo.

Usuarios deTwitter informaron que la falla eléctrica se generó cera de las 7:10 pm y afectó al menos a 21 regiones del territorio nacional.

Los estados afectados fueron Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia. En Bolívar y Delta Amacuro se registran bajones del servicio eléctrico.

Hasta el momento, Corpoelec no se ha pronunciado sobre las razones del nuevo apagón.

 

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