Otro corte de luz masivo afectó a 21 estados la noche del #30Mar - Runrun

OTRO MEGA apagón afectó a diversos sectores de Caracas y varios estados del país durante la noche de este sábado 30 de marzo.
Usuarios deTwitter informaron que la falla eléctrica se generó cera de las 7:10 pm y afectó al menos a 21 regiones del territorio nacional.
Los estados afectados fueron Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia. En Bolívar y Delta Amacuro se registran bajones del servicio eléctrico.
Hasta el momento, Corpoelec no se ha pronunciado sobre las razones del nuevo apagón.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9hcGFnb24uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3MzExL2FsLW1lbm9zLTE1LWVzdGFkb3MtY29udGludWFuLXNpbi1lbGVjdHJpY2lkYWQtMzBtYXIvIiB0aXRsZT0iQWwgbWVub3MgMTUgZXN0YWRvcyBhbWFuZWNpZXJvbiBzaW4gZWxlY3RyaWNpZGFkICMzME1hciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmFuem/DoXRlZ3VpPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzczMTEvYWwtbWVub3MtMTUtZXN0YWRvcy1jb250aW51YW4tc2luLWVsZWN0cmljaWRhZC0zMG1hci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5BbCBtZW5vcyAxNSBlc3RhZG9zIGFtYW5lY2llcm9uIHNpbiBlbGVjdHJpY2lkYWQgIzMwTWFyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9BcGFnb24ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzc3MjgwL3RlcmNlci1hcGFnb24tZGUtbWFyem8tZGVqYS1zaW4tbHV6LXktY29uZXhpb24tYWwtOTAtZGVsLXBhaXMvIiB0aXRsZT0iVGVyY2VyIGFwYWfDs24gZGUgbWFyem8gZGVqYSBzaW4gbHV6IHkgY29uZXhpw7NuIGFsIDkwJSBkZWwgcGHDrXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BcGFnw7NuPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy90b3AtNS8zNzcyODAvdGVyY2VyLWFwYWdvbi1kZS1tYXJ6by1kZWphLXNpbi1sdXoteS1jb25leGlvbi1hbC05MC1kZWwtcGFpcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5UZXJjZXIgYXBhZ8OzbiBkZSBtYXJ6byBkZWphIHNpbiBsdXogeSBjb25leGnDs24gYWwgOTAlIGRlbCBwYcOtczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvcG9zdC0zZW4xQkFKQS5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzcyNjMvcG9kY2FzdC10cmVzLWVuLXVuby1kZXRhbGxlcy1kZWwtbnVldm8tYXBhZ29uLXktbGEtbXVlcnRlLWRlLXVuYS1uaW5hLXBvci1kaWZ0ZXJpYS8iIHRpdGxlPSJQb2RjYXN0IHwgVHJlcyBlbiB1bm86IERldGFsbGVzIGRlbCBudWV2byBhcGFnw7NuIHkgbGEgbXVlcnRlIGRlIHVuYSBuacOxYSBwb3IgRGlmdGVyaWEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BcGFnw7NuPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzcyNjMvcG9kY2FzdC10cmVzLWVuLXVuby1kZXRhbGxlcy1kZWwtbnVldm8tYXBhZ29uLXktbGEtbXVlcnRlLWRlLXVuYS1uaW5hLXBvci1kaWZ0ZXJpYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Qb2RjYXN0IHwgVHJlcyBlbiB1bm86IERldGFsbGVzIGRlbCBudWV2byBhcGFnw7NuIHkgbGEgbXVlcnRlIGRlIHVuYSBuacOxYSBwb3IgRGlmdGVyaWE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL21ldHJvZGVjYXJhY2FzLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3RvcC01LzM3NzIxNS9wb3ItcXVlLXRhcmRhLWVuLWFycmFuY2FyLWVsLW1ldHJvLWRlLWNhcmFjYXMteS1sb3Mtcmllc2dvcy1kZS1oYWNlcmxvLyIgdGl0bGU9IsK/UG9yIHF1w6kgdGFyZGEgZW4gYXJyYW5jYXIgZWwgTWV0cm8gZGUgQ2FyYWNhcz8gKHkgbG9zIHJpZXNnb3MgZGUgaGFjZXJsbykiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5hcGFnw7NuIGVuIHZlbmV6dWVsYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzc3MjE1L3Bvci1xdWUtdGFyZGEtZW4tYXJyYW5jYXItZWwtbWV0cm8tZGUtY2FyYWNhcy15LWxvcy1yaWVzZ29zLWRlLWhhY2VybG8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+wr9Qb3IgcXXDqSB0YXJkYSBlbiBhcnJhbmNhciBlbCBNZXRybyBkZSBDYXJhY2FzPyAoeSBsb3Mgcmllc2dvcyBkZSBoYWNlcmxvKTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvY29ycG9lbGVjLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzIwMC9sYS1vc2N1cmlkYWQtcHVlZGUtcHJvbG9uZ2Fyc2UtZW4tdmVuZXp1ZWxhLyIgdGl0bGU9IkxhIG9zY3VyaWRhZCBwdWVkZSBwcm9sb25nYXJzZSBlbiBWZW5lenVlbGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BcGFnw7NuPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzcyMDAvbGEtb3NjdXJpZGFkLXB1ZWRlLXByb2xvbmdhcnNlLWVuLXZlbmV6dWVsYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MYSBvc2N1cmlkYWQgcHVlZGUgcHJvbG9uZ2Fyc2UgZW4gVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+