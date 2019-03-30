Denuncian que GNB decomisó cisterna que iba a ser usado en "Olla Milagrosa" - Runrun

ALREDEDOR DE 500 PERSONAS se quedaron este sábado 30 de marzo sin recibir el almuerzo que cada fin de semana ofrece de manera gratuita la iniciativa llamada “La Olla Milagrosa” en la iglesia La Chiquinquirá de La Florida.
El párroco de la congregación, Luis Antonio Salazar, dijo que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana decomisaron el viernes un camión cisterna que había sido cancelado previamente para preparar la comida que iba a ser distribuida el sábado, en vista de la inexistencia del servicio en la zona desde inicios de semana.
“El camión tenía que llegar a las 2 de la tarde del viernes para comenzar a limpiar y cocinar para el sábado, pero un miembro de la Guardia Nacional no nos dejó verter el agua del cisterna en el tanque de la parroquia porque un Capitán necesitaba el líquido para uso personal”, dijo Salazar, quien es fraile capuchino.
Salazar dijo que insistieron en cambiar el destino del cisterna en ese momento, pero todos los esfuerzos por razonar fueron infructuosos. “Finalmente un cisterna llegó a eso de las 6 pm en horario de misa, pero ya era tarde. Además a las 7 pm se nos fue el servicio eléctrico”.
El padre dijo que los comensales, en su mayoría habitantes del barrio Chapellín, estaban indignados y tristes. “Lamentablemente esta es la situación que vive Venezuela. Los servicios básicos no existen y vivimos bajo un régimen totalitario que no puede garantizar bienestar a la persona”.
“Además que ni siquiera podemos tener agua, cuando queremos resolver tampoco nos dejan. Pero a pesar de eso nos reponemos y vamos a seguir llevando un plato de comida digno a las personas que lo necesiten”.
“La Olla Milagrosa” de La Chiquinquirá tiene dos años ofreciendo comida gratuita a las personas.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9jb3RpemFfZ25iNy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9yci1lcy1wbHVzLzM3MDc3MS90YW50b3MtYW5vcy1lbi1jb3RpemEteS1udW5jYS1oYWJpYS12aXN0by1lc3RvLWFzaS1kZS1jb21vLWVsLWJhcnJpby1hcG95by1hLWxvcy1ndWFyZGlhcy1hbHphZG9zLyIgdGl0bGU9IuKAnFRhbnRvcyBhw7FvcyBlbiBDb3RpemEgeSBudW5jYSBoYWLDrWEgdmlzdG8gZXN0byBhc8Ot4oCdOiBkZSBjw7NtbyBlbCBiYXJyaW8gYXBvecOzIGEgbG9zIGd1YXJkaWFzIGFsemFkb3MiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbHphbWllbnRvIG1pbGl0YXI8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3JyLWVzLXBsdXMvMzcwNzcxL3RhbnRvcy1hbm9zLWVuLWNvdGl6YS15LW51bmNhLWhhYmlhLXZpc3RvLWVzdG8tYXNpLWRlLWNvbW8tZWwtYmFycmlvLWFwb3lvLWEtbG9zLWd1YXJkaWFzLWFsemFkb3MvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+4oCcVGFudG9zIGHDsW9zIGVuIENvdGl6YSB5IG51bmNhIGhhYsOtYSB2aXN0byBlc3RvIGFzw63igJ06IGRlIGPDs21vIGVsIGJhcnJpbyBhcG95w7MgYSBsb3MgZ3VhcmRpYXMgYWx6YWRvczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvVmxhZGltaXItUGFkcmluby1Mb3Blei5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNTk0MzMvdHJhcy1hdGFxdWUtYS1nbmItZW4tYW1hem9uYXMtcGFkcmluby1sb3Blei1yZWNoYXphLWxhLXByZXNlbmNpYS1kZS1ncnVwb3MtYXJtYWRvcy1sbGFtZXNlLWNvbW8tc2UtbGxhbWUvIiB0aXRsZT0iVHJhcyBhdGFxdWUgYSBHTkIgZW4gQW1hem9uYXMsIFBhZHJpbm8gTMOzcGV6IHJlY2hhemEgbGEgcHJlc2VuY2lhIGRlIGdydXBvcyBhcm1hZG9zICYjODIyMDtsbMOhbWVzZSBjb21vIHNlIGxsYW1lJiM4MjIxOyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmVzdGFkbyBBbWF6b25hczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzU5NDMzL3RyYXMtYXRhcXVlLWEtZ25iLWVuLWFtYXpvbmFzLXBhZHJpbm8tbG9wZXotcmVjaGF6YS1sYS1wcmVzZW5jaWEtZGUtZ3J1cG9zLWFybWFkb3MtbGxhbWVzZS1jb21vLXNlLWxsYW1lLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlRyYXMgYXRhcXVlIGEgR05CIGVuIEFtYXpvbmFzLCBQYWRyaW5vIEzDs3BleiByZWNoYXphIGxhIHByZXNlbmNpYSBkZSBncnVwb3MgYXJtYWRvcyAmIzgyMjA7bGzDoW1lc2UgY29tbyBzZSBsbGFtZSYjODIyMTs8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL2ZleWFsZWdyaWEuZ2lmKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzU5MjQzL2FsLW1lbm9zLXRyZXMtbXVlcnRvcy15LTEwLWhlcmlkb3MtZGVqby1lbmZyZW50YW1pZW50by1lbnRyZS1nbmIteS1ncnVwb3MtYXJtYWRvcy1lbi1hbWF6b25hcy8iIHRpdGxlPSJBbCBtZW5vcyB0cmVzIG11ZXJ0b3MgeSAxMCBoZXJpZG9zIGRlasOzIHByZXN1bnRvIGVuZnJlbnRhbWllbnRvIGVudHJlIEdOQiB5IGdydXBvcyBhcm1hZG9zIGVuIEFtYXpvbmFzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZXN0YWRvIEFtYXpvbmFzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNTkyNDMvYWwtbWVub3MtdHJlcy1tdWVydG9zLXktMTAtaGVyaWRvcy1kZWpvLWVuZnJlbnRhbWllbnRvLWVudHJlLWduYi15LWdydXBvcy1hcm1hZG9zLWVuLWFtYXpvbmFzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkFsIG1lbm9zIHRyZXMgbXVlcnRvcyB5IDEwIGhlcmlkb3MgZGVqw7MgcHJlc3VudG8gZW5mcmVudGFtaWVudG8gZW50cmUgR05CIHkgZ3J1cG9zIGFybWFkb3MgZW4gQW1hem9uYXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L2pyb2QuZ2lmKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzUxMDMzL2dvYmllcm5vLWFudW5jaW8tdHJlcy1kZXRlbmNpb25lcy1tYXMtcG9yLXN1Y2Vzb3MtZGUtbGEtYXZlbmlkYS1ib2xpdmFyLyIgdGl0bGU9IkdvYmllcm5vIGFudW5jacOzIHRyZXMgZGV0ZW5jaW9uZXMgbcOhcyBwb3Igc3VjZXNvcyBkZSBsYSBhdmVuaWRhIEJvbMOtdmFyIGUgaW1wbGljw7MgYSBlbWJhamFkYXMgZGUgTcOpeGljbyB5IENoaWxlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YXRlbnRhZG8gYSBNYWR1cm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM1MTAzMy9nb2JpZXJuby1hbnVuY2lvLXRyZXMtZGV0ZW5jaW9uZXMtbWFzLXBvci1zdWNlc29zLWRlLWxhLWF2ZW5pZGEtYm9saXZhci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Hb2JpZXJubyBhbnVuY2nDsyB0cmVzIGRldGVuY2lvbmVzIG3DoXMgcG9yIHN1Y2Vzb3MgZGUgbGEgYXZlbmlkYSBCb2zDrXZhciBlIGltcGxpY8OzIGEgZW1iYWphZGFzIGRlIE3DqXhpY28geSBDaGlsZTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTcvMDgvcmVwcmVzaW9uLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzMzNTcxMy9lbi0yMDE4LWF1bWVudGEtZWwtcHJlc3VwdWVzdG8tZGUtbGEtZmFuYi1wYXJhLWNvbnRyb2wtZGUtb3JkZW4taW50ZXJuby8iIHRpdGxlPSJFbiAyMDE4IGNyZWNlcsOhIGVsIHByZXN1cHVlc3RvIGRlIGxhIEZBTkIgcGFyYSBjb250cm9sIGRlIG9yZGVuIGludGVybm8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Db250cm9sIENpdWRhZGFubzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzM1NzEzL2VuLTIwMTgtYXVtZW50YS1lbC1wcmVzdXB1ZXN0by1kZS1sYS1mYW5iLXBhcmEtY29udHJvbC1kZS1vcmRlbi1pbnRlcm5vLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVuIDIwMTggY3JlY2Vyw6EgZWwgcHJlc3VwdWVzdG8gZGUgbGEgRkFOQiBwYXJhIGNvbnRyb2wgZGUgb3JkZW4gaW50ZXJubzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
1
Enviar Comentarios