Gobierno ruso aseguró que no tiene contingente militar en Venezuela - Runrun

EL GOBIERNO RUSO aseguró este sábado que no tiene ningún contingente militar en Venezuela ni está realizando operaciones militares en el país andino.
“No se trata de ningún contingente militar y, por tanto, son totalmente infundadas las afirmaciones de que Rusia está realizando operaciones militares en Venezuela”, afirmó en un comunicado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova.
Recalcó que los rusos que recientemente llegaron recientemente a Caracas son “especialistas en la cooperación técnico-militar”. El jueves Zajárova indicó en su rueda de prensa semanal que la presencia de esos militares en Venezuela era legítima y que permanecerán en el país el tiempo que sea necesario.
El presidente de EEUU dijo el miércoles que mantiene “todas las opciones abiertas” para que los militares rusos abandonen Venezuela. Ante ello, y otras declaraciones de miembros del Gobierno de Trump sugiriendo la posibilidad de imponer sanciones por este movimiento de Rusia, la portavoz de la diplomacia rusa calificó este sábado de “ridículas” las amenazas de EEUU.
“Parecen ridículos los intentos de intimidar a Rusia con sanciones por su cooperación legítima con Venezuela”, dijo, al tiempo que consideró que Washington está “nervioso” porque “fracasó su intento de llevar a cabo un cambio de poder rápido” en Venezuela.
“Recomendamos a EEUU que deje de amenazar a Venezuela, estrangular su economía y empujarla hacia una guerra civil, vulnerando abiertamente el derecho internacional”, señaló.
Además, instó al diálogo a todas las fuerzas políticas de Venezuela, y aseguró que Moscú está dispuesto a brindar todo tipo de apoyo a este diálogo.
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