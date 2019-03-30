Entre represión y consignas trasncurrió jornada en Caracas este sábado #30Mar - Runrun

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Entre represión y consignas trasncurrió jornada en Caracas este sábado #30Mar

Redacción Runrun.es30 marzo, 20191min1

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Puntos de la concentración “en Defensa de la Libertad” que realizará el oficialismo este sábado

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CIUDADANOS FUERON REPRIMIDOS este sábado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana cuando estaban en las calles para exigir la restitución del servicio eléctrico en todo el país.

Vecinos de Santa Mónica, El Paraíso y Montalbán que se concentraron para atender el llamado del presidente interino Juan Guaidó fueron reprimidos por cuerpos de seguridad por rechazar los tres apagones que se han registrado en el país.

Uniformados también lanzaron bombas lacrimógenas en la avenida Victoria contra personas que manifiestan en las calles para exigir la restitución de servicios básico como la luz y el agua.

Vecinos de Santa Mónica, El Paraíso y Montalbán que se concentraron para atender el llamado del presidente interino Juan Guaidó fueron reprimidos por cuerpos de seguridad por rechazar los tres apagones que se han registrado en el país.

Uniformados también lanzaron bombas lacrimógenas en la avenida Victoria contra personas que manifiestan en las calles para exigir la restitución de servicios básico como la luz y el agua.

 

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