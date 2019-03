Guaidó: Claro que vamos a invocar el artículo 187 de la Constitución - Runrun

DESDE LA REDOMA DE LA MATICA EN LOS TEQUES, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó anunció que invocara el articulo 187 de la Constitución Nacional de Venezuela y agrego que el próximo 6 de abril se debe completar la primera fase de la la Operación Libertad.

“Claro que vamos a invocar el 187. Aquí no hemos hablando entre líneas. Aquí hemos hablado muy claro”, dijo Guaidó.

El artículo 187 inciso 11 de la carta magna autoriza la petición de fuerzas militares extranjeras para intervenir en territorio venezolano. Este punto puede ser pedido por la Asamblea Nacional, la misma que Juan Guaidó, el presidente interino, lidera.

“Cuando decimos que vamos bien es porque vamos con todos los hierro porque no hay vuelta atrás, hemos logrado llegar hasta aquí porque somos mayoría, es verdad que solos no podemos. Yo solo no puedo. Pero vean a su alrededor. No estamos solos. Estamos muy bien acompañados”, manifestó.

Dijo que a la postre, al gobierno de Maduro no le quedo otra alternativa que dejar entrar la ayuda humanitaria.

“Con la movilización y el esfuerzo hicimos que el régimen reconociera la tragedia humanitaria y va a entrar la ayuda con la Cruz Roja. Pudo haber pasado el 23 de febrero, pero el régimen lo hizo más costoso y mandó a sus matones”, expresó.

Hizo especial enfasis en la protesta pacifica y ciudadana con apoyo internacional. “Depende de nosotros, de los venezolanos. Nos quieren confundir y hacernos creer que tenemos que quedarnos en la casa esperando que lleguen a salvarnos”.

Afirmo que se reunio con empresarios extranjeros para evaluar la crisis electrica que ha provocado apagones en toda Venezuela.“El régimen le debe mucha plata a empresas japonesas que otorgan repuesto en mantenimientos, y aquí tenemos los proyectos, ellos decían sabíamos que le faltaban mantenimiento a todo, me dijeron que con un nuevo gobierno van a invertir lo que tengan que invertir”, dijo.

“Cuando se va la luz, después de gritar “Maduro…, lo segundo que hay que hacer es armar un p…. ¡Hay que armarlo en toda Venezuela! Basta de que nos vean la cara de tontos”.

Debemos organizar los Comités de Ayuda y Libertad en cada comunidad para conformar cada espacio de protesta. Los Comités también serán claves para la identificación de casos prioritarios que requieran #AyudaHumanitaria inmediata y estar preparados para el #CanalHumanitario. pic.twitter.com/3U62Mvc7Ug — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de marzo de 2019

Es el momento de asumir nuestro rol y ejercer mayoría. Conformemos los Comités de Ayuda y Libertad en cada calle, en cada espacio de trabajo, en cada institución pública y en cada sector y gremio del país. Todos somos necesarios para avanzar en nuestra ruta. #OrganizaTuComité pic.twitter.com/etklSTRBlj — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de marzo de 2019

