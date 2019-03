Las 4 noticias económicas más importantes de hoy #29Mar - Runrun

Consecomercio: Incertidumbre en el sector porque no hay claridad sobre el problema de la luz

El primer Vicepresidente de Consecomercio, Vito Vinceslao, considera que “vemos con suma preocupación que no tenemos repuestas inmediatas sobre el restablecimiento normal del servicio eléctrico en el país”. Dijo que esto trae perdidas que son incalculables al sector comercio y servicios tanto por no poder abrir y cumplir con los proveedores y el pago de nóminas.”Además la preocupación está latente ya que al no tener electricidad muchos productos comienzan a descomponerse y hemos visto, como la vez pasada, muchos comerciantes que tenían productos refrigerantes tuvieron que venderlos muy por debajo del precio y otros tuvieron que regalarlos para no perderlos.” Descifrado

Autoridades buscan alternativas para pagos con monedas digitales

Ricardo Baptista, director general de la Cámara Nacional Bolivariana de Industria y Comercio, indicó que Sudeban evalúa alternativas para la forma de pago con criptomonedas y monedas digitales. Aseguró que el uso de criptomoneda como medio alternativo ha ido creciendo de manera importante en los últimos dos años en Venezuela y en Latinoamérica como una alternativa al comercio y la industria tradicional. Descifrado

Fedeagro prevé la pérdida de más de 500 mil litros de leche al día

El primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuario (Fedeagro), Celso Fantinel, explicó que la producción agrícola y láctea se vio afectada por los apagones que causaron la interrupción en la cadena de frío.Puntualizó que en los estados andinos y orientales “no tenemos electricidad. La cadena de frío de la leche está afectada por los apagones, se pueden perder más de 500 mil litros diarios o más; no manejamos bien esa estadística”. Descifrado

Fedecamaras insta a bajar los niveles de riesgo para atraer inversionistas extranjeros

El primer vicepresidente de Fedecamaras, Ricardo Cusanno, explicó que para incentivar el aparato productivo del país era necesario regularizar los niveles de riesgo y con ello atraer la inversión extranjera. Añadió que se deben replantear las consecuencias legales para los productores “porque si no hay un nivel de riesgo bajo no hay inversionistas que vengan”. Descifrado

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9QTEFOVElMTEFfLUltYWdlbi1kZWwtbWHDsWFuZXJvLTkuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzc3MjIxL2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS0yOW1hci1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0aXRsZT0iRWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjMjlNYXI6IExhcyA4IG5vdGljaWFzIHF1ZSBkZWJlcyBzYWJlciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkVsIE1hw7FhbmVybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzc3MjIxL2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS0yOW1hci1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjMjlNYXI6IExhcyA4IG5vdGljaWFzIHF1ZSBkZWJlcyBzYWJlcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvUExBTlRJTExBXy1JbWFnZW4tZGVsLW1hw7FhbmVyby0xLTMuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2OTU5L2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS0yNm1hci1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0aXRsZT0iRWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjMjZNYXI6IExhcyA4IG5vdGljaWFzIHF1ZSBkZWJlcyBzYWJlciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkVsIE1hw7FhbmVybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2OTU5L2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS0yNm1hci1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjMjZNYXI6IExhcyA4IG5vdGljaWFzIHF1ZSBkZWJlcyBzYWJlcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvUExBTlRJTExBXy1JbWFnZW4tZGVsLW1hw7FhbmVyby04LmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjgzNy9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktMjVtYXItbGFzLTctbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGl0bGU9IkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzI1TWFyOiBMYXMgNyBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbCBNYcOxYW5lcm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjgzNy9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktMjVtYXItbGFzLTctbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzI1TWFyOiBMYXMgNyBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL1BMQU5USUxMQV8tSW1hZ2VuLWRlbC1tYcOxYW5lcm8tMS0yLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjY4My9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktMjJtYXItbGFzLTgtbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGl0bGU9IkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzIyTWFyOiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbCBNYcOxYW5lcm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjY4My9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktMjJtYXItbGFzLTgtbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzIyTWFyOiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEyL2ZhZXNfaW5mb3JtZW1vbml0b3IuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2NjkwL21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWRlbnVuY2lhbi1xdWUtZmFlcy1kaXNmcmF6YXJvbi1kZS1mdW5jaW9uYXJpb3MtYS1wYWRyZS1lLWhpam8tcGFyYS1zYWNhcmxvcy1kZS1zdS1jYXNhLXktYXNlc2luYXJsb3MvIiB0aXRsZT0iI01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IERlbnVuY2lhbiBxdWUgRkFFUyAmIzgyMjA7ZGlzZnJhemFyb24mIzgyMjE7IGRlIGZ1bmNpb25hcmlvcyBhIHBhZHJlIGUgaGlqbyBwYXJhIHNhY2FybG9zIGRlIHN1IGNhc2EgeSBhc2VzaW5hcmxvcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmZhZXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjY5MC9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1kZW51bmNpYW4tcXVlLWZhZXMtZGlzZnJhemFyb24tZGUtZnVuY2lvbmFyaW9zLWEtcGFkcmUtZS1oaWpvLXBhcmEtc2FjYXJsb3MtZGUtc3UtY2FzYS15LWFzZXNpbmFybG9zLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBEZW51bmNpYW4gcXVlIEZBRVMgJiM4MjIwO2Rpc2ZyYXphcm9uJiM4MjIxOyBkZSBmdW5jaW9uYXJpb3MgYSBwYWRyZSBlIGhpam8gcGFyYSBzYWNhcmxvcyBkZSBzdSBjYXNhIHkgYXNlc2luYXJsb3M8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=