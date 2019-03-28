Reportan incendio en los alrededores de El Helicoide - Runrun

USUARIOS DE TWITTER reportan un incendio en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el El Helicoide.
Hasta los momentos no hay información oficial de las causas que pudieron haber provocado el incendio, solo se sabe que una gran columna de humo en Roca Tarpeya está afectando la institución que funciona como una sede policial.
#URGENTE Se registra incendio en El Helicoide, ubicado en Roca Tarpeya, Caracas
VIDEO: @TeLoCuentoNews#FMCenter pic.twitter.com/45hbV15npO
— FM Center Es Noticia (@FMCenterNoticia) March 28, 2019
*Noticia en desarrollo…
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9yb2JlcnRvbWFycmVyby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzcxMjMvY2lkaC1vdG9yZ28tbWVkaWRhcy1jYXV0ZWxhcmVzLXktZXhpZ2UtYWwtZ29iaWVybm8tcHJvdGVnZXItYS1yb2JlcnRvLW1hcnJlcm8vIiB0aXRsZT0iQ0lESCBvdG9yZ8OzIG1lZGlkYXMgY2F1dGVsYXJlcyB5IGV4aWdlIGFsIEdvYmllcm5vIHByb3RlZ2VyIGEgUm9iZXJ0byBNYXJyZXJvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q0lESDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3MTIzL2NpZGgtb3RvcmdvLW1lZGlkYXMtY2F1dGVsYXJlcy15LWV4aWdlLWFsLWdvYmllcm5vLXByb3RlZ2VyLWEtcm9iZXJ0by1tYXJyZXJvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNJREggb3RvcmfDsyBtZWRpZGFzIGNhdXRlbGFyZXMgeSBleGlnZSBhbCBHb2JpZXJubyBwcm90ZWdlciBhIFJvYmVydG8gTWFycmVybzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvc2ViaW4tMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY4MTcvZGV0aWVuZW4tYS1hYm9nYWRvLWp1YW4tcGxhbmNoYXJ0LWFjdXNhZG8tZGUtc2VyLXByZXN1bnRvLWZpbmFuY2lzdGEtZGUtcmVkLXBhcmFtaWxpdGFyLyIgdGl0bGU9IkRldGllbmVuIGEgYWJvZ2FkbyBKdWFuIFBsYW5jaGFydCwgYWN1c2FkbyBkZSBzZXIgcHJlc3VudG8gZmluYW5jaXN0YSBkZSByZWQgcGFyYW1pbGl0YXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BYm9nYWRvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY4MTcvZGV0aWVuZW4tYS1hYm9nYWRvLWp1YW4tcGxhbmNoYXJ0LWFjdXNhZG8tZGUtc2VyLXByZXN1bnRvLWZpbmFuY2lzdGEtZGUtcmVkLXBhcmFtaWxpdGFyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkRldGllbmVuIGEgYWJvZ2FkbyBKdWFuIFBsYW5jaGFydCwgYWN1c2FkbyBkZSBzZXIgcHJlc3VudG8gZmluYW5jaXN0YSBkZSByZWQgcGFyYW1pbGl0YXI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL0RlcGFydGFtZW50b1Rlc29yby5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY3MjEvZWV1dS1pbmNsdXllLWFsLWJhbmRlcy1lbi1zdXMtc2FuY2lvbmVzLXRyYXMtZGV0ZW5jaW9uLWRlLXJvYmVydG8tbWFycmVyby8iIHRpdGxlPSJFRVVVIGluY2x1eWUgYWwgQmFuZGVzIGVuIHN1cyBzYW5jaW9uZXMgdHJhcyBkZXRlbmNpw7NuIGRlIFJvYmVydG8gTWFycmVybyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkJhbmRlczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2NzIxL2VldXUtaW5jbHV5ZS1hbC1iYW5kZXMtZW4tc3VzLXNhbmNpb25lcy10cmFzLWRldGVuY2lvbi1kZS1yb2JlcnRvLW1hcnJlcm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RUVVVSBpbmNsdXllIGFsIEJhbmRlcyBlbiBzdXMgc2FuY2lvbmVzIHRyYXMgZGV0ZW5jacOzbiBkZSBSb2JlcnRvIE1hcnJlcm88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL25lZXN0b3JyZXZlcm9sLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjY2OC9yZXZlcm9sLWFkZWxhbnRhLW1hcy1kZXRlbmNpb25lcy1yZWxhY2lvbmFkYXMtY29uLWVsLWNhc28tZGUtcm9iZXJ0by1tYXJyZXJvLyIgdGl0bGU9IlJldmVyb2wgYWRlbGFudGEgbcOhcyBkZXRlbmNpb25lcyByZWxhY2lvbmFkYXMgY29uIGVsIGNhc28gZGUgUm9iZXJ0byBNYXJyZXJvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+SnVhbiBHdWFpZMOzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY2NjgvcmV2ZXJvbC1hZGVsYW50YS1tYXMtZGV0ZW5jaW9uZXMtcmVsYWNpb25hZGFzLWNvbi1lbC1jYXNvLWRlLXJvYmVydG8tbWFycmVyby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5SZXZlcm9sIGFkZWxhbnRhIG3DoXMgZGV0ZW5jaW9uZXMgcmVsYWNpb25hZGFzIGNvbiBlbCBjYXNvIGRlIFJvYmVydG8gTWFycmVybzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvanVhbi1ndWFpZG80NDU2NS5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY2MzgvanVhbi1ndWFpZG8tZGVzYWZpYS1hbC1nb2JpZXJuby1kZS1tYWR1cm8tYS1xdWUtbG8tZW5jYXJjZWxlLyIgdGl0bGU9Ikp1YW4gR3VhaWTDsyBkZXNhZsOtYSBhbCBnb2JpZXJubyBkZSBNYWR1cm8gYSBxdWUgbG8gZW5jYXJjZWxlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YWxsYW5hbWllbnRvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY2MzgvanVhbi1ndWFpZG8tZGVzYWZpYS1hbC1nb2JpZXJuby1kZS1tYWR1cm8tYS1xdWUtbG8tZW5jYXJjZWxlLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkp1YW4gR3VhaWTDsyBkZXNhZsOtYSBhbCBnb2JpZXJubyBkZSBNYWR1cm8gYSBxdWUgbG8gZW5jYXJjZWxlPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+