 Reportan incendio en los alrededores de El Helicoide - Runrun
Lo último
   

Buscar

Reportan incendio en los alrededores de El Helicoide

Redacción Runrun.es28 marzo, 20191min66

Artículos Relacionados

Noticias

Declaración del Grupo de Contacto Internacional (después de su reunión en Quito)

NoticiasTop 5

¿Por qué tarda en arrancar el Metro de Caracas? (y los riesgos de hacerlo)

Noticias

México no se ha planteado dar asilo a funcionarios venezolanos

incendiosebin.png

USUARIOS DE TWITTER reportan un incendio en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el El Helicoide.

Hasta los momentos no hay información oficial de las causas que pudieron haber provocado el incendio, solo se sabe que una gran columna de humo en Roca Tarpeya está afectando la institución que funciona como una sede policial.

 

 

 

*Noticia en desarrollo…

Post Views: 66

Enviar Comentarios

anteriorLa oscuridad puede prolongarse en Venezuela

siguienteMéxico no se ha planteado dar asilo a funcionarios venezolanos

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios