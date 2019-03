Comisión del Plan País presentó propuesta para la recuperación de los servicios básicos de toda Venezuela - Runrun

ESTE MIÉRCOLES, LA COMISIÓN DE SERVICIOS Públicos del Plan País presentó la propuesta para la recuperación de los sistemas de agua, electricidad, transporte, gas doméstico, vivienda, basura, telecomunicaciones y espacios públicos en todo el territorio nacional.

“Estamos listos para materializar soluciones concretas en el corto plazo y regresarle a todos los venezolanos la posibilidad de vivir con dignidad. Sabemos que después del tema humanitario, lo que más nos golpea es la inexistencia de los servicios públicos básicos”, sostuvo el coordinador de la mesa técnica y ex alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocaríz.

El ex alcalde explicó que de la mano de expertos en materia eléctrica como los ingenieros José María de Viana y Enzo Betancourt tienen un plan para rescatar la producción energía la cual se redujo 40% en todo el país. “Producíamos 14.000 megavatios de energía y consumíamos 11.000, hoy no generamos ni 10.000 MV”, aseveró Ocaríz.

Ocariz resaltó la importancia de que la población no pierda la esperanza, ya que a su juicio es el principal objetivo de quienes están en el poder. “No perdamos la fe, el cambio está llegando. No permitamos que quienes destruyeron todo nos quiten la esperanza, ellos quieren que nos resignemos y aceptemos vivir en las condiciones que hoy está Venezuela; no lo lograrán”.

