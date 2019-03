Guaidó: no existe una Constituyente, no existe una inhabilitación - Runrun

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, Juan Guaidó, calificó como una ”falsa” la inhabilitación política por 15 años que en su contra dictaminó el Contralor General de la República, Elvis Amoroso.

Desestimó las acciones de Amoroso porque a su juicio no fue designado por el Parlamento, sino por la Asamblea Nacional Constituyente. ”No es Contralor, no lo es, no existe una Constituyente, no existe una inhabilitación, lo que sí hay es un pueblo determinado a recuperar su libertad, el Parlamento Nacional legítimo es el único que puede designar un Contralor”.

Expresó que la declaración de Amoroso tiene la intención de ”tratar de hacer ver a su base que lo estamos persiguiendo, para eso es el objetivo de esa declaración”.

Sobre las pruebas presentadas por Amoroso, dijo: ”Hoy el régimen se dio cuenta que yo viajé por el mundo, se dio cuenta tarde porque ya construimos el apoyo del mundo”.

”Falsa inhabilitación, sí viajé por el mundo y sí me reciben, y no solamente a mí” y se refirió a la gira que ha realizado su esposa Fabiana Rosales quien ayer se reunió en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ”Me imagino que eso es lo que les duele, horrible”.

Guaidó agregó que ”el pueblo sabe que nada de eso soluciona la crisis eléctrica”.

Durante un acto en el Colegio de Ingenieros donde se abordó el plan País en materia eléctrica, Guaidó agregó que desde el gobierno ”hablan de una supuesta inhabilitación, y hablan de racionamiento, ya saben que no tienen cómo solucionarlo, y esa es la crisis, no pueden dar una explicación decente porque implicaría asumir el desastre”.

Aseguró que el país sabe que el gobierno ha fracasado en su gestión. ”Son un absoluto fracaso, lo bueno es que el 90% de país lo sabe, el país lo sabe y por eso tiene esperanza”.

Guaidó insistió en atribuir la crisis actual a la falta de mantenimiento, de inversión, y a la corrupción.

