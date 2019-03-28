Banca tendrá "horario especial" los días 28 y 29 de marzo - Runrun

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LA SUPERINTENDENCIA DE LAS Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), informó este miércoles a través de su cuenta en Twitter que toda la red de agencias y sucursales bancarias trabajarán en un “horario especial” los días jueves 28 y viernes 29 de marzo, respectivamente.
El horario estará comprendido entre las 9:00a.m. y 2:00p.m., debido a las constantes fallas eléctricas registradas en el país.
La medida obedece a las contantes fallas de energía eléctrica que se han presentado desde el pasado lunes 25 de marzo en horas de la tarde.
#Sudebaninforma que toda la red de agencias y sucursales bancarias trabajarán en horario especial de 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. los días 28 y 29 de marzo de 2019. @NicolasMaduro @MinEcoFinanzas
— SudebanInforma (@SudebanInforma) March 28, 2019
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