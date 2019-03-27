Gobierno extiendió suspensión de actividades laborales y académicas para este jueves - Runrun

JORGE RODRÍGUEZ, MINISTRO de Comunicación e información, Cultura y Turismo informó este miércoles que debido a los trabajos para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el gobierno decidió suspender las actividades laborales y educativas para mañana jueves.
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