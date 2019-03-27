 Gobierno extiendió suspensión de actividades laborales y académicas para este jueves - Runrun
Lo último
   

Buscar

Gobierno extiendió suspensión de actividades laborales y académicas para este jueves

Yeannaly Fermin27 marzo, 20191min6

Artículos Relacionados

Monitor de VíctimasNoticias

Antes de dispararle a la cabeza, el agente de las FAES le dijo: “tú no eres familia mía”

NoticiasTop 5

Zulianos tras más de 40 horas sin luz: “Todo está paralizado”

Noticias

Mega apagón deja a 91% de Venezuela sin conexión a internet

jorgerodriguez.png

JORGE RODRÍGUEZ, MINISTRO de Comunicación e información, Cultura y Turismo informó este miércoles que debido a los trabajos para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el gobierno decidió suspender las actividades laborales y educativas para mañana jueves.

A través de Twitter, Rodríguez enfatizó que los trabajos en plena faena son para contrarrestar “el más grave ataque terrorista de la historia de Venezuela”.
Venezuela sufrió un segundo apagón generalizado el pasado lunes, y que se ha repetido en los días posteriores hasta hoy.
El gobierno insiste en que se trata de un “atentado terrorista” por parte de Estados Unidos y sus aliados para causar “zozobra” en la población.
La oposición, por su parte, sostiene que se trata de falta de mantenimiento y por la malversación de los recursos destinados a la optimización del SEN que “terminaron en una cuenta bancaria”, cómo consecuencia de la corrupción.
Post Views: 6

Enviar Comentarios

anteriorAntes de dispararle a la cabeza, el agente de las FAES le dijo: “tú no eres familia mía”

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios