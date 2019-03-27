Metro de Caracas continúa sin funcionar por tercer día consecutivo - Runrun

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Metro de Caracas continúa sin funcionar por tercer día consecutivo

El Pitazo27 marzo, 20194min1

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EL METRO DE CARACAS permanece fuera de servicio por tercer día consecutivo, después del inicio del mega apagón la tarde del lunes, 25 de marzo.

Para atender la contingencia, el sistema de transporte subterráneo continúa ofreciendo a sus usuarios diferentes rutas de Metrobus paralelas al recorrido de las líneas 1, 2 y 3.

Las rutas operan desde la estación Zona Rental hasta-Petare, La Rinconada, Propatria y Caricuao

El Metro de Caracas infomó este miércoles, 27 de marzo, que su personal operativo trabaja y supervisando “cada una de las áreas más algidas para que, una vez se normalice el sistema eléctrico, podamos restablecer la operación comercial”.

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