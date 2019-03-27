Juan Guaidó convocó una protesta nacional para este sábado - Runrun

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Juan Guaidó convocó una protesta nacional para este sábado

El Nacional27 marzo, 20192min25

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JUAN GUAIDÓ, PRESIDENTE ENCARGADO de Venezuela, convocó a una protesta en todo el país para este sábado 30 de marzo.

De la misma forma, señaló que en los próximos días darán a conocer los parámetros de la concentración.

 

Operación libertad 

 

Guaidó hizo el llamado durante una rueda de prensa desde la sede de la Asamblea Nacional, donde también anunció que realizarán un simulacro de la Operación Libertad, la cual tendrá lugar el 6 de abril.

Señaló que se trata de un proceso que requiere de responsabilidad. “Eso sí, también determinación y sentido de urgencia”, comentó desde la sede de sede de Acción Democrática en El Paraíso.

De la misma forma, señaló que el objetivo principal de la operación es ejercer la máxima presión para poder lograr un cambio en el país.

“Tenemos que salir desde Catia, La Vega, Antímano, Caricuao, Plaza Venezuela, desde El Valle. Tienen que ser 20 o 30 puntos de concentración para no darles chance de que nos repriman”, expresó.

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