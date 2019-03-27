OEA aprueba una resolución que pide la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela - Runrun

LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) aprobó este miércoles una resolución que pide el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela y urge a permitir su entrada a las fuerzas militares y policiales leales al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La resolución, impulsada por Colombia, recibió el voto a favor de 19 de los 35 miembros de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).
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