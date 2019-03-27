Carlos Vecchio y Fabiana Rosales se reunirán esta tarde con Mike Pence - Runrun

CARLOS, VECCHIO EMBAJADOR de Venezuela ante Estados Unidos designado por el presidente interino Juan Guaidó, y Fabiana Rosales, esposa de dicho mandatario encargado, se reunirán este miércoles con el vicepresidente estadounidense Mike Pence.
La información fue compartida por Vecchio desde su cuenta de Twitter, en la cual también indicó que también tendrán encuentros con congresistas, senadores y otras autoridades de Estados Unidos.
“Nuestro objetivo es maximizar la presión que permita la pronta salida del dictador”, expresó Vecchio en la red social. Asimismo, explicó que pretenden concretar nuevas acciones necesarias “para detener el sufrimiento de millones de venezolanos”.
Por otra parte, Vecchio informó que Juan Guaidó ofrecerá detalles durante la mañana de este miércoles sobre la llamada “Operación Libertad”, la cual calificó como la ruta que “permitirá intensificar la presión para lograr el cese de la usurpación”.
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