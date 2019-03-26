Metro de Caracas no presta servicio comercio en sus líneas 1, 2 y 3 - Runrun

EL SISTEMA METRO DE CARACAS, informó hoy que debido a las fallas en el servicio eléctrico, las líneas 1, 2 y 3 no prestan servicio comercial.
A través del Twitter, indicó que el personar operativo se encuentra realizando las labores pertinentes para restablecer el servicio de transporte subterráneo.
Cientos de venezolanos optaron por tomar transporte superficial y también caminar para llegar a sus destinos.
El servicio también informó que han dispuesto Metrobuses para cubrir las rutas y facilitar la movilización de los usuarios.
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