Metro de Caracas no presta servicio comercio en sus líneas 1, 2 y 3 - Runrun

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Metro de Caracas no presta servicio comercio en sus líneas 1, 2 y 3

Redacción Runrun.es26 marzo, 20191min25

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EL SISTEMA METRO DE CARACAS, informó hoy que debido a las fallas en el servicio eléctrico, las líneas 1, 2 y 3 no prestan servicio comercial.

A través del Twitter, indicó que el personar operativo se encuentra realizando las labores pertinentes para restablecer el servicio de transporte subterráneo.

Cientos de venezolanos optaron por tomar transporte superficial y también caminar para llegar a sus destinos.

El servicio también informó que han dispuesto Metrobuses para cubrir las rutas y facilitar la movilización de los usuarios.

 

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