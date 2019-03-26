Gobierno suspendió actividades laborales y escolares este 26 de marzo por apagón - Runrun

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EL MINISTRO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, Jorge Rodríguez, anunció vía Twitter la suspensión de actividades laborales y escolares este 26 de marzo en todo el país, debido a la falla en el sistema eléctrico que se produjo en el país.
“El gobierno nacional ha decidido la suspensión por 24 horas de las actividades laborales y educativas en todo el país”, informó Rodríguez.
#UltimoMinuto | Gobierno Nacional ha decidido la suspensión por 24 horas de las actividades laborales y educativas en todo el país, informó el Vicepresidente sectorial @jorgerpsuv
— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) March 26, 2019
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