Gobierno suspendió actividades laborales y escolares este 26 de marzo por apagón - Runrun

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Gobierno suspendió actividades laborales y escolares este 26 de marzo por apagón

Redacción Runrun.es26 marzo, 20191min23

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EL MINISTRO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, Jorge Rodríguez, anunció vía Twitter la suspensión de actividades laborales y escolares este 26 de marzo en todo el país, debido a la falla en el sistema eléctrico que se produjo en el país.

“El gobierno nacional ha decidido la suspensión por 24 horas de las actividades laborales y educativas en todo el país”, informó Rodríguez.

 

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