CIDH pide protección para detenidos por DGCIM en Venezuela - Runrun

Artículos Relacionados
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el lunes que otorgó una medida cautelar para proteger a los detenidos en la sede de la contrainteligencia militar venezolana por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
La Comisión dijo haber recibido información no solo sobre presuntas torturas y malos tratos a los detenidos y a la inexistencia prolongada de alimentos y agua en la sede del organismo conocido por sus siglas DGCIM, sino también sobre presuntas deficiencias estructurales como la ausencia de ventilación y luz solar.
La CIDH no proporcionó un número específico de beneficiarios en esta decisión, que incluye a las 11 personas que ya habían recibido medida cautelar durante el transcurso de 2019.
La Comisión, que tiene la facultad de solicitar a los gobiernos que protejan a ciudadanos en riesgo grave y urgente de sufrir un daño irreparable, mantiene a Venezuela bajo una supervisión especial desde 2002.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9PRUFfLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3Njg5NS9odW5nLWNvbWlzaW9uLWludGVyYW1lcmljYW5hLWludmVzdGlnYS12aW9sYWNpb24tZGUtZGVyZWNob3MtaHVtYW5vc3MtcG9yLWVsLWNhc28tdmlhc2EvIiB0aXRsZT0iSHVuZzogQ29taXNpw7NuIEludGVyYW1lcmljYW5hIGludmVzdGlnYSB2aW9sYWNpw7NuIGRlIGRlcmVjaG9zIGh1bWFub3NzIHBvciBlbCBjYXNvIFZpYXNhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q0lESDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2ODk1L2h1bmctY29taXNpb24taW50ZXJhbWVyaWNhbmEtaW52ZXN0aWdhLXZpb2xhY2lvbi1kZS1kZXJlY2hvcy1odW1hbm9zcy1wb3ItZWwtY2Fzby12aWFzYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5IdW5nOiBDb21pc2nDs24gSW50ZXJhbWVyaWNhbmEgaW52ZXN0aWdhIHZpb2xhY2nDs24gZGUgZGVyZWNob3MgaHVtYW5vc3MgcG9yIGVsIGNhc28gVmlhc2E8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL0NJREguanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2Nzc5L2NpZGgtb3RvcmdhLW1lZGlkYS1jYXV0ZWxhci1hLXByaXZhZG9zLWRlLWxpYmVydGFkLWVuLXNlZGUtZGUtZGdjaW0vIiB0aXRsZT0iQ0lESCBvdG9yZ2EgbWVkaWRhIGNhdXRlbGFyIGEgcHJpdmFkb3MgZGUgbGliZXJ0YWQgZW4gc2VkZSBkZSBEZ2NpbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNJREg8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3Njc3OS9jaWRoLW90b3JnYS1tZWRpZGEtY2F1dGVsYXItYS1wcml2YWRvcy1kZS1saWJlcnRhZC1lbi1zZWRlLWRlLWRnY2ltLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNJREggb3RvcmdhIG1lZGlkYSBjYXV0ZWxhciBhIHByaXZhZG9zIGRlIGxpYmVydGFkIGVuIHNlZGUgZGUgRGdjaW08L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L0NJREgtNzAweDM1Mi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY2NzMvY2lkaC1tYW50aWVuZS1hLXZlbmV6dWVsYS1lbi1zdS1saXN0YS1uZWdyYS1kZXNkZS1lbC1hbm8tMjAwNS8iIHRpdGxlPSJDSURIIG1hbnRpZW5lIGEgVmVuZXp1ZWxhIGVuIHN1IOKAnGxpc3RhIG5lZ3Jh4oCdIGRlc2RlIGVsIGHDsW8gMjAwNSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNJREg8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjY3My9jaWRoLW1hbnRpZW5lLWEtdmVuZXp1ZWxhLWVuLXN1LWxpc3RhLW5lZ3JhLWRlc2RlLWVsLWFuby0yMDA1LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNJREggbWFudGllbmUgYSBWZW5lenVlbGEgZW4gc3Ug4oCcbGlzdGEgbmVncmHigJ0gZGVzZGUgZWwgYcOxbyAyMDA1PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9jb25jZXBjaW9uLXBhbGFjaW9zLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjY0NS9jaWRoLW90b3JnYS1tZWRpZGFzLXBhcmEtcHJvdGVnZXItZGVyZWNob3MtZGUtbGFzLW5pbmFzLXktbXVqZXJlcy1lbi12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iQ0lESCBvdG9yZ2EgbWVkaWRhcyBwYXJhIHByb3RlZ2VyIGRlcmVjaG9zIGRlIGxhcyBuacOxYXMgeSBtdWplcmVzIGVuIFZlbmV6dWVsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNJREg8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjY0NS9jaWRoLW90b3JnYS1tZWRpZGFzLXBhcmEtcHJvdGVnZXItZGVyZWNob3MtZGUtbGFzLW5pbmFzLXktbXVqZXJlcy1lbi12ZW5lenVlbGEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q0lESCBvdG9yZ2EgbWVkaWRhcyBwYXJhIHByb3RlZ2VyIGRlcmVjaG9zIGRlIGxhcyBuacOxYXMgeSBtdWplcmVzIGVuIFZlbmV6dWVsYTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvaHVnb2NhcnZhamFsLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjYzMi9odWdvLWNhcnZhamFsLW1hZHVyby1vcmRlbm8tbGEtaW5zdGFsYWNpb24tZGVsLXNpc3RlbWEtZGUtdG9ydHVyYXMtZW4tbGEtZGdjaW0vIiB0aXRsZT0iSHVnbyBDYXJ2YWphbDogTWFkdXJvIG9yZGVuw7MgbGEgaW5zdGFsYWNpw7NuIGRlbCBzaXN0ZW1hIGRlIHRvcnR1cmFzIGVuIGxhIERnY2ltIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+REdDSU08L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjYzMi9odWdvLWNhcnZhamFsLW1hZHVyby1vcmRlbm8tbGEtaW5zdGFsYWNpb24tZGVsLXNpc3RlbWEtZGUtdG9ydHVyYXMtZW4tbGEtZGdjaW0vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SHVnbyBDYXJ2YWphbDogTWFkdXJvIG9yZGVuw7MgbGEgaW5zdGFsYWNpw7NuIGRlbCBzaXN0ZW1hIGRlIHRvcnR1cmFzIGVuIGxhIERnY2ltPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+