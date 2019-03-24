Podcast | Tres en uno: Detención de Roberto Marrero, condena de Afiuni y situación de Venezuela en la ONU - Runrun

SIN DUDA ESTA CUARTA semana de marzo ha sido bastante noticiosa a nivel político. La detención del dirigente político y mano derecha del presidente encargado, Juan Guaidó, Roberto Marrero y la condena de la jueza María Lourdes Afiuni a cinco años de prisión sin haberse comprobado algún delito en su contra fueron las más importantes. También la presentación del informe de la situación de Venezuela ante la ONU por la Alta comisionada, Michelle Bachelet y la propuesta del gobernador Jorge García Carneiro de cambiarle el nombre del estado Vargas a estado La Guaira.
Como especial recomendamos el trabajo de investigación realizado por El Pitazo titulado: “Mujeres en la Vitrina”, una investigación que comenzó con la historia de la venezolana Kenni Finol, conocida como “la muñeca más cara de la vitrina”, una dama de compañía que tenía entre su cartera de clientes a microtraficantes de drogas. Finol fue hallada muerta en México el 25 de febrero de 2018, le habían colocado una bolsa de embalar en la cabeza, con un precinto en el cuello, y tenía el rostro desfigurado su asesino le echó ácido en la cara y le sacó los ojos.
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