Presidente Juan Guaidó participó en reunión del Caricom - Runrun

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Presidente Juan Guaidó participó en reunión del Caricom

Tal Cual Digital24 marzo, 20192min2

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ESTE SÁBADO 23 DE MARZO se desarrolló un encuentro entre representantes del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó y de la Comunidad del Caribe (Caricom) con la idea de pasar revista a crítica situación que vive Venezuela con miras a proyectar las relaciones futuras entre los países caribeños.

El encuentro estuvo liderado por el embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, y el embajador de Venezuela ante Washington, Carlos Vecchio. Guaidó participó en el mismo a través de una videoconferencia.

El presidente del Parlamento informó que la reunión sirvió para explicar “la visión sobre la crisis en Venezuela y nuestra ruta”, asegurando que en la “nueva Venezuela tendremos mejor relación con el Caribe.

En este mismo sentido, Borges puntualizó que “la liberación de Venezuela va a significar una relación cooperación con todo el Caribe”.

Al evento asistieron el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio y Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional.

Orlando Viera Blanco, embajador de Venezuela en Canada, aseguró por su parte que la reunión de Guaidó y el Caricom es trascendental porque, que el Caribe reconozca a su gobierno le quita pulmón a Maduro”, aseguró Viera Blanco.

Cabe resaltar que esta actividad es el primer encuentro entre el gobierno interino de Venezuela tras la juramentación de Guaidó el pasado 23 de enero, y representantes de los gobiernos del Caribe, los cuales habían tenido una posición neutral ante las últimas acciones internacionales contra de Nicolás Maduro.

 

 

 

*Con información de EFE

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