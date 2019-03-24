Humano Derecho con Luis Serrano, activista digital - Runrun

¿CUÁL ES LA LABOR que desempeña un activista digital? ¿Cuáles son los tipos de ataque que puede sufrir una página web? ¿Al usuario común le interesa la seguridad digital? Estos y otros temas los estaremos conversando con Luis Serrano, un joven activista digital que brinda capacitación en seguridad digital, realiza el monitoreo de amenazas a páginas web y brinda protección al website.
“Los activistas tenemos que saber conectar la libertad de expresión con las necesidades de la gente, y hasta que no hagamos esta conexión a la gente no le va a importar algo tan fundamental para la democracia del país, como lo es la libertad de expresión… nosotros tenemos que exponer a través de medios y redes sociales a las personas culpables de tener al país y a cada uno de nosotros sufriendo la situación por la que estamos pasando”
En la primera pausa del rock escucharás a la banda Mad Caddies y su canción “Drinking for 11”, seguido del tema “State Of Mind” y finalmente escucharás la canción “She”; Estas son las pausas del rock planeadas por @medicemouzo para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadora, quien les estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com
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