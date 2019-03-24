Humano Derecho con Luis Serrano, activista digital - Runrun

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Humano Derecho con Luis Serrano, activista digital

Redacción Runrun.es24 marzo, 20193min1

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¿CUÁL ES LA LABOR que desempeña un activista digital? ¿Cuáles son los tipos de ataque que puede sufrir una página web? ¿Al usuario común le interesa la seguridad digital? Estos y otros temas los estaremos conversando con Luis Serrano, un joven activista digital que brinda capacitación en seguridad digital, realiza el monitoreo de amenazas a páginas web y brinda protección al website.

“Los activistas tenemos que saber conectar la libertad de expresión con las necesidades de la gente, y hasta que no hagamos esta conexión a la gente no le va a importar algo tan fundamental para la democracia del país, como lo es la libertad de expresión… nosotros tenemos que exponer a través de medios y redes sociales a las personas culpables de tener al país y a cada uno de nosotros sufriendo la situación por la que estamos pasando”

En la primera pausa del rock escucharás a la banda Mad Caddies y su canción “Drinking for 11”, seguido del tema “State Of Mind” y finalmente escucharás la canción “She”; Estas son las pausas del rock planeadas por @medicemouzo para este Humano Derecho.

En esta oportunidad contaremos Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadora, quien les estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar.  Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com

 

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