Panamá retira credenciales a 14 diplomáticos del gobierno de Maduro - Runrun

EL GOBIERNO DE PANAMÁ retiró sus credenciales a un grupo de diplomáticos venezolanos en respuesta a la detención arbitraria del jefe de gabinete del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, informó este viernes la cancillería panameña.
Panamá “ha tomado la decisión de retirar las credenciales de 14 funcionarios de la Misión Diplomática de Venezuela en Panamá, exceptuando de esta medida a los funcionarios de carrera y quienes atienden los asuntos consulares”, indicó la cancillería en un comunicado.
La nota no especifica los nombres de los afectados. La medida se toma “después de la arbitraria detención de Roberto Marrero, jefe de Gabinete del presidente Guaidó, acción que atenta contra los esfuerzos por la paz en este país”, señala el gobierno panameño.
El pasado lunes la embajadora designada en Panamá por Guaidó, Fabiola Zavarce, entregó sus cartas credenciales al mandatario panameño, Juan Carlos Varela.
Zavarce sustituyó al embajador Jorge Durán Centeno, un militar que acompañó al expresidente fallecido Hugo Chávez durante el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.
La cancillería panameña indicó que tras la decisión de recibir las cartas credenciales de Zavarce procedió a retirar las credenciales de Centeno, nombrado por el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Panamá “no descarta medidas adicionales” si no se libera a Marrero, dice el comunicado.
Guaidó se autoproclamó presidente encargado el pasado 23 de enero ante una multitud, luego de que el Parlamento de mayoría opositora declarara “usurpador” a Maduro, por estimar “fraudulenta” su reelección el 20 de mayo de 2018.
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