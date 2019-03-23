Sismo de magnitud 6.0 sacude a varias ciudades de Colombia - Runrun

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Sismo de magnitud 6.0 sacude a varias ciudades de Colombia

BBC Mundo23 marzo, 20191min3

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UN SISMO DE MAGNITUD 6,0 afectó en la tarde de este sábado a varias ciudades en el oeste de Colombia.

El epicentro del sismo, que se registró a las 14:21 (hora local) y tuvo una profundidad de 124 km, se situó a 12 km de la localidad de Versalles, en el departamento del Valle del Cauca.

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGDR), hasta el momento no se reportó la existencia de víctimas o daños materiales de consideración.

La Agencia EFE informó que el temblor se sintió también en departamentos como Tolima, Caldas, Boyacá y Cundinamarca, en el centro de Colombia, así como en Antioquia y Chocó (noroeste) y Santander (noreste).

En ciudades como Bogotá, Ibagué, Medellín y Cali algunos habitantes salieron a la calle por temor a posibles réplicas.

Los organismos de socorro colombianos evalúan posibles daños, aunque videos en redes sociales muestran algunos de los efectos del sismo como edificios con cristales rotos y postes caídos sobre las carreteras.

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