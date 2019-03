EstoNoEsNormal | La carne y los cuatro policías - Runrun

CULMINABA UNA JORNADA LABORAL del jueves 7 de marzo en Coro estado Falcón. Cuando salí de la oficina a las 4:00 pm aún había energía eléctrica, pero al llegar a casa ya el apagón estaba instalado.

Ante lo inesperado concluí que seguro era una falla en Planta Centro y por ello nos habíamos quedado sin el servicio, sin embargo, las horas transcurrían y al amanecer del viernes desconocía cuál había sido la falla.

El sábado ya sumábamos dos noches y un día sin luz. En el Mercado Viejo los carniceros, preocupados por el apagón, comenzaron a ofertar el kilo de carne a. 5.500 bolívares. La noticia inundó de luz a todos los que estaban en el mercado y pronto las comunidades adyacentes llegaron con la esperanza de quedarse con un kilo.

El temor de que comenzaran los saqueos se percibía en el aire. Pero no fue sino hasta pasada las 9:00 pm cuando, en un momento en el que olía a caucho quemado y sonaban las cacerolas, terminarían por saquear un comercio de licores en los alrededores del Hospital Universitario de Coro, ubicado a varios kilómetros del mercado.

Las pérdidas fueron cuantiosas, pues no solo fue el robo de los licores sino también el daño a la infraestructura que suma años de trabajo y esfuerzo familiar. La noche del saqueo la policía estadal no pudo con los vándalos puesto que solo enviaron una patrulla con cuatro funcionarios que, aun estando armados no controlaron la trifulca de los saqueadores. Cuatro policías, mientras en las marchas los cuerpos de seguridad reprimen y la Guardia Nacional Bolivariana cuida la estatua de Chávez.

Anny Bermúdez Laclé

@annylacle

