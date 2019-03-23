EstoNoEsNormal | La tercera noche y la oración - Runrun

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#EstoNoEsNormal | La tercera noche y la oración

Redacción Runrun.es23 marzo, 20192min4

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EN LOBATERA, TÁCHIRA, EL APAGÓN DURÓ 56 HORAS. La luz llegó la madrugada del lunes a las 3:30am. Solo recuerdo la terrible oscuridad de las noches. A la tercera noche mi esposo y yo rezábamos para mantenernos fuertes y no entrar en depresión.

Sobre todo yo, que soy paciente oncólogico y en esos días sufría un fuerte dolor en el brazo, lo cual se agravaba con aquella increíble realidad y la imposibilidad de ir a cualquier centro de salud por falta de electricidad y de gasolina.

Como tenemos una planta eléctrica recibimos alimentos, sobre todo carnes, de casi todos nuestros vecinos por lo cual era necesario reservar la gasolina para la planta, que prendíamos por periodos de 3 a 4 horas. Fue aterrador porque trabajé en el sector eléctrico y sabía que si la falla era en el Guri significaba que era una gran falla y que afectaba a todo el país.

Más aterrador aún: no saber de la familia que vive Guárico y en Carabobo, ni lo que estaba pasando en el país porque tampoco teníamos Cantv ni telefonía celular. Fueron días muy tristes y aún queda el temor de que esa falla pueda volver a pasar.

Luisa Bello de Marval

Táchira

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