Defensa de Roberto Marrero prevé la audiencia de presentación para el #25Mar - Runrun

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Defensa de Roberto Marrero prevé la audiencia de presentación para el #25Mar

El Pitazo22 marzo, 20192min2

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JOEL GARCÍA, ABOGADO DE ROBERTO MARRERO, informó este viernes 22 de marzo que prevén la audiencia de presentación en tribunales para el lunes 25 de marzo.

Notificó que el tribunal con competencias para conocer el caso cerró sus puertas luego de que se retirara el juez.

“Hoy no vamos a tener una resolución de nada porque el tribunal no puede decidir (…) Será el día lunes que podamos hacer la audiencia de presentación”, dijo García a las afueras del recinto en declaraciones a medios de comunicación.

Aunque instalarán un tribunal de guardia, el abogado explicó que este declinará sus competencia al no corresponderle procesar los delitos tipificados, relacionados con presunto terrorismo, por lo que aplazarán la audiencia.

Marrero junto con Luis Páez, chofer del jefe de Despacho, pasarán el fin de semana detenidos.

A las 7:29 pm, García tuiteó que hasta ese momento no concretaban el traslado de Marrero, jefe de Despacho de Juan Guaidó, presidente interino. Sin embargo, al declarar no descartó que su defendido haya sido trasladado sin notificación previa.

Juan Guaidó exigió la libertad de Marrero. Reiteró su llamado a los funcionarios a “colocarse del lado de la Constitución y no de los usurpadores”. También tildó a los jueces de ser “cómplices de la dictadura”.

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