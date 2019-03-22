Sudeban ordena a bancos aumentar a Bs.775.000 el límite para tarjetas de crédito - Runrun

LA SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (Sudeban) emitiría una circular que ordena a los bancos públicos y privados aumentar el monto máximo de las tarjetas de créditos a 775.000 (15.500 Unidades Tributarias), de acuerdo perfil financiero de los clientes, informó el superintendente Antonio Morales.
“En los próximos días estaremos emitiendo una circular con el monto límite para las tarjetas de crédito a 775.000 bolívares, calculado con base a 15.500 Unidades Tributarias”, indicó Morales durante una reunión realizada este viernes en el Salón Bicentenario del organismo, donde participaron representantes de 20 instituciones bancarias públicas y privadas, operadoras de redes interbancarias y vicepresidentes de operaciones y tecnologías.
“Vamos hacia una nueva política de crédito y hacia el perfeccionamiento del sistema bancario”, aseveró.
No es la primera vez que la Sudeban ordena a los bancos a aumentar el límite a las tarjetas de crédito. En diciembre 2018 exigió que el monto del crédito debía mediar entre 5.000 y 204.000 bolívares, una orden que no se ha hecho efectiva pues aun hay clientes que afirman tener límite de 30 y 90 bolívares.
Pero las nuevas regulaciones impuestas por el Banco Central a las entidades, que deben depositar un encaje especial de 100% sobre las reservas excedentarias, deja a los entes financieros sin la posibilidad de dar cumplimiento a la normativa.
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