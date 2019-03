ESTADOS UNIDOS SANCIONÓ al Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y sus filiales tras la detención de Roberto Marrero, jefe del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional.

La información fue confirmada por el Departamento del Tesoro de EEUU. Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyen la prohibición de establecer vínculos comerciales con personas dentro de Estados Unidos o la movilización de fondos que se encuentren en cuentas de ese país.

Marrero fue detenido durante la madrugada del jueves 21 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Su vivienda fue allanada por los uniformados, quienes forzaron la puerta de la casa.

“La disposición del círculo íntimo de Maduro para explotar las instituciones de Venezuela no tiene límites. Los expertos del régimen han transformado al Bandes y sus subsidiarias en vehículos para trasladar fondos al exterior en un intento de apuntalar a Maduro”, aseveró el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

