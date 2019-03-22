Guaidó denunciará al Gobierno de Maduro por blanqueo ante la Justicia española - Runrun

EL JEFE DE PARLAMENTO de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de ese país, denunciará ante la Justicia española al Gobierno de Nicolás Maduro por blanqueo, confirmó este viernes a Efe el despacho de abogados que ha contratado en España.
Se trata del despacho Cremades&Calvo-Sotelo, que también se encarga de la defensa internacional del opositor venezolano Leopoldo López, en arresto domiciliario en Caracas.
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