Manuela Bolívar: Pese a los obstáculos del régimen, comisión de la ONU confirmó la emergencia humanitaria - Runrun

LUEGO DE LA EXPOSICIÓN SOBRE la situación de Venezuela de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH ante el Consejo de Derechos Humanos, la diputada Manuela Bolívar se refirió al trabajo que realizó la comisión técnica en el país, agradeció su labor en Venezuela y señaló que esta comitiva debe tener libre acceso a los centros hospitalarios y cárceles venezolanas.

“Agradecemos la labor de los relatores en Venezuela quienes pese a todos los obstáculos creados por el régimen para limitar la visita, confirmaron la emergencia humanitaria. Lograron ver la tragedia que vivimos y se reunieron con distintos actores de la sociedad democrática, organizaciones no gubernamentales y víctimas. Sin embargo, faltó que pudieran visitar hospitales e incluso vimos cómo el régimen intentó maquillar el grado de deterioro de los centros hospitalarios, pero aún así se cayó la mentira cuando los médicos asumieron con valentía el riesgo de denunciar lo que ocurre en materia sanitaria”.

A su juicio, el informe presentado por la Alta Comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de DDHH de la ONU confirma que en Venezuela se vive una Emergencia Humanitaria Compleja. “Según Bachelet hay más de un millón de niños que han dejado de asistir a la escuela. Esto es una muestra de lo que el régimen hace con nuestros niños. No solo no tienen que comer, sino que tampoco tienen acceso a la educación”, destacó Bolívar.

La diputada señaló que la Alta Comisionada de DDHH de la ONU reconoce y reafirma lo que la Asamblea Nacional, las ONG y los venezolanos han denunciando durante años. Venezuela sufre una Emergencia Humanitaria Compleja provocada por un modelo político y todos los factores democráticos y defensores de DDHH del mundo debemos alinearnos para concretar el cese definitivo de la usurpación y garantizar plenamente la vida y los derechos de los venezolanos.

Sobre las declaraciones de Bachelet, la diputada de la Asamblea Nacional lamentó que la presidenta de la comisión de DDHH de la ONU asegure que en Venezuela hay polarización porque a su juicio la mayoría de los venezolanos quieren el cese de la usurpación y elecciones libres. Mientras el régimen se aferra al poder para mantener negocios turbios asociados al crimen organizado lo cual es un riesgo latente no solo para los venezolanos, sino también para la región.

“En Venezuela no hay un conflicto de orden político, el conflicto lo tienen dentro del régimen que no cede ante la necesidad del país de acabar con la usurpación. No hay un conflicto político con dos polos, aquí la mayoría de los venezolanos desean ir a unas elecciones libres apegadas a la ley y la mayoría está convencida de que Maduro es un usurpador porque el 20 de mayo no hubo elecciones libres”.

