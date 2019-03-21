Sebin se llevó detenido al diputado Roberto Marrero, director del despacho de Juan Guaidó - Runrun

FUNCIONARIOS DEL SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (Sebin) detuvieron la madrugada de este jueves 21 de marzo al diputado Roberto Marrero, director del despacho del presidente encargado, Juan Guaidó.
Usuarios denunciaron, a través de Twitter, que los funcionarios allanaron la vivienda de Marrero ubicada en la urbanización Las Mercedes, en Caracas.
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