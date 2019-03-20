BCV incrementó por segunda vez el monto de las comisiones bancarias - Runrun

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BCV incrementó por segunda vez el monto de las comisiones bancarias

El Universal20 marzo, 20191min6

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DE ACUERDO CON LA GACETA OFICIAL número 41.598 de fecha 14 de marzo, el Banco Central de Venezuela (BCV) incrementó los montos de las tarifas de comisiones bancarias por segunda vez en lo que va de año.

Los retiros de dinero en cajeros automáticos, del banco emisor o de terceros, queda en 3% y 5% del monto, tal como se acordó en mayo de este año. La comisión por consulta se mantiene en 48 bolívares si es en otro banco y en 38 bolívares si es en el propio.

Asimismo, informó que en cuanto al cobro por concepto de emisión de libreta de cuentas de ahorro en moneda nacional, a partir de la segunda emisión de la libreta en un año, pasó de 266 a 1.232 bolívares (un alza de 363,15%).

Por los cheques devueltos se cobrará 10.000 y 20.000 bolívares según sea el caso.

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