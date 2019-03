Marco Rubio envió mensaje a líderes militares en Venezuela - Runrun

EL SENADOR ESTADOUNIDENSE Marco Rubio dijo que los líderes militares venezolanos aún tienen tiempo de obtener la amnistía, pero solo “si desempeñan un papel en la restauración de la democracia”.

“Todavía hay tiempo para que los líderes militares en Venezuela puedan mantener su rango, se les conceda amnistía legal, se les eliminen las sanciones de Estados Unidos y participen en un gobierno de transición, pero solo si desempeñan un papel en la restauración de la democracia”, escribió Rubio en Twitter.

El parlamentario aseguró el viernes que las personas allegadas al oficialismo que hayan cometido crímenes de lesa humanidad no recibirán amnistía de Estados Unidos.

“Hay algunos funcionarios que no van a recibir ese proceso. No puedo dar nombres, pero hay individuos que no se pueden beneficiar de eso, y de hecho no hay amnistía para crímenes graves por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, acotó Rubio en rueda de prensa.

Este lunes aseguró que los próximos días serán “tensos” para Venezuela y afirmó que el país será libre. Indicó que en conversaciones con el presidente Donald Trump, concordaron en que la próxima vez que la bandera de Estados Unidos ondee en el país suramericano, este será un Estado libre.

“Los próximos días serán tensos, pero muy importantes. La libertad viene para Venezuela”, afirmó.

El senador, que sigue de cerca la crisis que atraviesa el país, afirmó que la decisión de retirar a los diplomáticos estadounidenses del territorio venezolano tiene que ver con medidas de seguridad, debido a los problemas energéticos que se registraron en el país y que generarían irregularidades para el personal estadounidense.

— Marco Rubio (@marcorubio) 20 de marzo de 2019