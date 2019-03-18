Incendio afecta el Waraira Repano a la altura de Terrazas del Ávila - Runrun

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Incendio afecta el Waraira Repano a la altura de Terrazas del Ávila

El Pitazo18 marzo, 20191min2

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ESTE 18 DE MARZO EN LA TARDE un incendio se registró un incendio en el Waraira Repano a la altura de la urbanización Terrazas del Ávila, al este de Caracas.

En las imágenes concedidas a El Pitazo se aprecian las columnas de humo que brotan de la emblemática montaña caraqueña, a consecuencia del fuego que allí se generó.

Hasta el momento, las autoridades pertinentes no se han pronunciado con respecto a las causas del incendio, ni si están atendiendo la situación.

 

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