José Amalio Graterol: Hay una orden del juez y es sentenciar a Afiuni y devolverla a prisión - Runrun

EL ABOGADO JOSÉ AMALIO GRATEROL aseguró este 18 de marzo que la reanudación del juicio de la jueza María Lourdes tiene un “objetivo claro y es condenarla y enviarla de regreso a la cárcel”.
“Quienes hemos ejercido el derecho penal en tiempos de dictadura sabemos que eso evidencia que hay una orden del juez, y es sentenciar a la juez Afiuni y devolverla a prisión”, expresó el letrado.
El abogado aseguró que este lunes la abogada de Afiuni, Sandy Guevara, introdujo ante el tribunal un amparo de “suspensión del juicio” oral y público, hasta tanto una corte determine si han transcurrido más de 10 días o no, desde la última vez que el juzgado abrió su despacho el 30 de enero de 2018 hasta el 22 de febrero de 2019, cuando se reactivó la causa.
“De forma que así es como ocurren las cosas en el Poder Judicial, dominado y sometido por el régimen criminal, primero no querían aceptarle a la abogada el amparo y una vez que se lo aceptaron misteriosamente se cayó el sistema de recepción de documentos del Palacio de Justicia en Caracas y no fue distribuido el amparo al tribunal de apelaciones”, denunció Graterol.
El afiliado de Vente Venezuela expresó que el proceso judicial a Lourdes Afiuni se reactivó cuando el juez abrió despacho el 22 de febrero de este año, fijando del 15 de marzo como fecha de continuación del proceso, posponiéndolo para este 18 de marzo y a solicitud del Ministerio Público fue pospuesto para mañana martes 19 de marzo a las 2pm, cosa que tampoco es normal, dar despacho en las tardes.
Por último, señaló que “desde Vente Venezuela repudiamos las pretensiones del régimen de Nicolás Maduro de encarcelar a todo aquel que se le oponga. El caso de María Lourdes Afiuni es otra evidencia para infundir miedo en los venezolanos y más en los jueces que hacen vida en la administración pública venezolana”.
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