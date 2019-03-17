Delcy Rodríguez: Nicolas Maduro ha solicitado a todo el Gabinete Ejecutivo poner sus cargos a la orden - Runrun

LA VICEPRESIDENTE EJECUTIVA DE LA REPÚBLICA, Delcy Rodríguez, informó que Nicolás Maduro ha solicitado a todo el Gabinete Ejecutivo poner sus cargos a la orden “a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la Patria de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza”.
La petición ocurre a pocos días del apagón eléctrico que azotó a gran parte del territorio nacional.
El Pdte @NicolasMaduro ha solicitado a todo el Gabinete Ejecutivo poner sus cargos a la orden a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la Patria de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza!
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) March 17, 2019
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9GT1JNQVRPLU5PVEFTLVJSLTE0LnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NTQ2OS9ydXNpYS1hc2VndXJhLWEtZGVsY3ktcm9kcmlndWV6LXF1ZS1pbXBlZGlyYS1pbnRlcnZlbmNpb24tbWlsaXRhci1kZS1lZXV1LyIgdGl0bGU9IlJ1c2lhIGFzZWd1cmEgYSBEZWxjeSBSb2Ryw61ndWV6IHF1ZSBpbXBlZGlyw6EgaW50ZXJ2ZW5jacOzbiBtaWxpdGFyIGRlIEVFVVUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5EZWxjeSBSb2Ryw61ndWV6PC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzU0NjkvcnVzaWEtYXNlZ3VyYS1hLWRlbGN5LXJvZHJpZ3Vlei1xdWUtaW1wZWRpcmEtaW50ZXJ2ZW5jaW9uLW1pbGl0YXItZGUtZWV1dS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5SdXNpYSBhc2VndXJhIGEgRGVsY3kgUm9kcsOtZ3VleiBxdWUgaW1wZWRpcsOhIGludGVydmVuY2nDs24gbWlsaXRhciBkZSBFRVVVPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMi9EZWxjeVJfLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NDk5NC92aWRlb3MtYXNpLXJlYWNjaW9uby1lbC1vZmljaWFsaXNtby1hLWxvcy1zdWNlc29zLW9jdXJyaWRvcy1lbi1sYS1mcm9udGVyYS1lbC0yM2ZlYi8iIHRpdGxlPSJbVmlkZW9zXSBBc8OtIHJlYWNjaW9uw7MgZWwgb2ZpY2lhbGlzbW8gYSBsb3Mgc3VjZXNvcyBvY3Vycmlkb3MgZW4gbGEgZnJvbnRlcmEgZWwgIzIzRmViIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RGVsY3kgUm9kcsOtZ3VlejwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc0OTk0L3ZpZGVvcy1hc2ktcmVhY2Npb25vLWVsLW9maWNpYWxpc21vLWEtbG9zLXN1Y2Vzb3Mtb2N1cnJpZG9zLWVuLWxhLWZyb250ZXJhLWVsLTIzZmViLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPltWaWRlb3NdIEFzw60gcmVhY2Npb27DsyBlbCBvZmljaWFsaXNtbyBhIGxvcyBzdWNlc29zIG9jdXJyaWRvcyBlbiBsYSBmcm9udGVyYSBlbCAjMjNGZWI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL0RlbGN5LVJvZHJpZ3Vlei5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzQ1MjIvZGVsY3ktcm9kcmlndWV6LWNpZXJyZS1kZS1mcm9udGVyYS1hZXJlYS15LW1hcml0aW1hLWNvbi1pc2xhcy1hYmMtc2UtbWFudGVuZHJhLWRlLW1hbmVyYS1pbmRlZmluaWRhLyIgdGl0bGU9IkRlbGN5IFJvZHLDrWd1ZXo6IENpZXJyZSBkZSBmcm9udGVyYSBhw6lyZWEgeSBtYXLDrXRpbWEgY29uIGlzbGFzIEFCQyBzZSBtYW50ZW5kcsOhIGRlIG1hbmVyYSBpbmRlZmluaWRhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXJ1YmE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NDUyMi9kZWxjeS1yb2RyaWd1ZXotY2llcnJlLWRlLWZyb250ZXJhLWFlcmVhLXktbWFyaXRpbWEtY29uLWlzbGFzLWFiYy1zZS1tYW50ZW5kcmEtZGUtbWFuZXJhLWluZGVmaW5pZGEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RGVsY3kgUm9kcsOtZ3VlejogQ2llcnJlIGRlIGZyb250ZXJhIGHDqXJlYSB5IG1hcsOtdGltYSBjb24gaXNsYXMgQUJDIHNlIG1hbnRlbmRyw6EgZGUgbWFuZXJhIGluZGVmaW5pZGE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyL0RlbGN5Ul8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLzM3NDQyMC9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0xOS0wMi0yMDE5LW1lZGlvLXZhcmlvcGludGFzLyIgdGl0bGU9IkxvcyBSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDE5LjAyLjIwMTk6IE1FRElPOiBWYXJpb3BpbnRhcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkRlbGN5IFJvZHLDrWd1ZXo8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3J1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS8zNzQ0MjAvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMTktMDItMjAxOS1tZWRpby12YXJpb3BpbnRhcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mb3MgUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAxOS4wMi4yMDE5OiBNRURJTzogVmFyaW9waW50YXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL0RlbGN5LVJvZHJpZ3Vlei5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzA1MzgvZGVsY3ktcm9kcmlndWV6LWRpY2UtcXVlLWxhLXByb3hpbWEtc2VtYW5hLWFudW5jaWFyYW4tc29ycHJlc2FzLWVuLW1hdGVyaWEtZWNvbm9taWNhLyIgdGl0bGU9IkRlbGN5IFJvZHLDrWd1ZXogZGljZSBxdWUgbGEgcHLDs3hpbWEgc2VtYW5hIGFudW5jaWFyw6FuICYjODIyMDtzb3JwcmVzYXMmIzgyMjE7IGVuIG1hdGVyaWEgZWNvbsOzbWljYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkRlbGN5IFJvZHLDrWd1ZXo8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3MDUzOC9kZWxjeS1yb2RyaWd1ZXotZGljZS1xdWUtbGEtcHJveGltYS1zZW1hbmEtYW51bmNpYXJhbi1zb3JwcmVzYXMtZW4tbWF0ZXJpYS1lY29ub21pY2EvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RGVsY3kgUm9kcsOtZ3VleiBkaWNlIHF1ZSBsYSBwcsOzeGltYSBzZW1hbmEgYW51bmNpYXLDoW4gJiM4MjIwO3NvcnByZXNhcyYjODIyMTsgZW4gbWF0ZXJpYSBlY29uw7NtaWNhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+