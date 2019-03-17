Delcy Rodríguez: Nicolas Maduro ha solicitado a todo el Gabinete Ejecutivo poner sus cargos a la orden - Runrun

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Delcy Rodríguez: Nicolas Maduro ha solicitado a todo el Gabinete Ejecutivo poner sus cargos a la orden

Redacción Runrun.es17 marzo, 20191min4

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LA VICEPRESIDENTE EJECUTIVA DE LA REPÚBLICA, Delcy Rodríguez, informó que  Nicolás Maduro ha solicitado a todo el Gabinete Ejecutivo poner sus cargos a la orden “a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la Patria de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza”.

La petición ocurre a pocos días del apagón eléctrico que azotó a gran parte del territorio nacional.

 

 

 

 

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