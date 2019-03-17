Difieren audiencia de presentación de Rafael González para el lunes - Runrun

RAFAEL ADOLFO GONZÁLEZ MEREGOTE será llevado a los tribunales el próximo lunes, luego de que el Tribunal 9no de Control declinara su competencia en el caso.
Así lo informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que sigue la detención arbitraria del otrora militar que el jueves pasado acompañaba a un equipo de CNN Internacional en el Aeropuerto de Maiquetía, en Vargas, al cual apoyaba en logística y seguridad, cuando fue arrestado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Aunque los familiares denunciaron por redes sociales la desaparición de González Meregote, su paradero se mantuvo desconocido hasta casi dos días después. En esas horas, allanaron su vivienda y su oficina.
A las 10 am del sábado, funcionarios policiales confirmaron a los allegados que González estaba en El Helicoide. Allí les recibieron comida y ropa para el detenido.
Cerca del mediodía fue llevado al Palacio de Justicia, pero no fue hasta la noche –a más de 60 horas de su detención y no a 48, como dicta la ley– que tuvo su audiencia de presentación.
Cerca de la medianoche del sábado, el tribunal declinó su competencia y anunció que González Meregote será llevado ante el juez el lunes. “Mientras tendrá que seguir arbitrariamente detenido”, señaló el SNTP.
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