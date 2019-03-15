Excarcelan al periodista alemán Billy Six tras 4 meses preso - Runrun

EL PERIODISTA ALEMÁN BILLY SIX fue excarcelado la noche del 15 de marzo, después de pasar cuatro meses detenido por los cuerpos de inteligencia bajo acusaciones de espionaje, aunque su libertad no es plena y se impusieron medidas cautelares.
“Excarcelado el periodista alemán Billy Six después de 4 meses injustamente detenido. Imponen cautelares de presentación cada 15 días y prohibición de declarar en medios sobre su caso”, reportó en Twitter la ONG Espacio Público, que promueve la libertad de expresión en Venezuela.
Tras la audiencia de presentación, Billy Six abordó un vehículo junto a representantes de la embajada alemana en Caracas.
Se desconoce si abandonará el país o permanecerá algún tiempo más para continuar documentando la crisis venezolana.
El comunicador alemán fue detenido a mediados de noviembre del año pasado en una redada en un bar del deprimido municipio Los Taques, del estado de Falcón (noroeste).
Se encontraba allí para documentar la crisis económica y la emigración de venezolanos, fenómenos que ya había constatado en diciembre de 2017 y en junio de 2018, de acuerdo con vídeos subidos a su cuenta de Youtube.
Según denunció entonces la ONG Espacio Público, las autoridades venezolanas encontraron en su teléfono móvil una fotografía del gobernante Nicolás Maduro, así como material que consideraron “sospechoso”, por lo que procedieron a su detención y posterior traslado a los calabozos de la sede en Caracas del servicio de inteligencia.
Billy Six es un periodista, escritor y documentalista que ha narrado conflictos y crisis de al menos 70 países, entre ellos Libia, Ucrania y Siria.
En este último país estuvo detenido por las fuerzas de seguridad del Estado entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, según reveló el propio comunicador.
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