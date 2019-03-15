Más de 5.000 venezolanos trasladados dentro de Brasil en programa de la ONU - Runrun

MÁS DE 5.000 VENEZOLANOS HAN SIDO TRASLADADOS desde el estado de Roraima, en el norte de Brasil y fronterizo con Venezuela, a otras 17 ciudades brasileñas, como parte de un programa en el que colaboran varios organismos de la ONU y que beneficiará a más personas en las próximas semanas.
El último vuelo condujo a mediados de esta semana a 225 venezolanos de la ciudad de Boa Vista (capital de Romaira y a 200 kilómetros de la frontera) a trece destinos diferentes dentro de Brasil.
“Estos vuelos buscan reducir la población flotante en las regiones fronterizas, donde muchos venezolanos han vivido en las calles y en albergues con limitadas oportunidades” para salir adelante, dijo hoy el portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Babar Baloch, al explicar los motivos del desplazamiento.
Más vuelos de este tipo están previstos la próxima semana en Brasil, que ha recibido a más de 200.000 venezolanos desde 2017, de los cuales 85.000 han solicitado asilo y otros 40.000 han recibido permisos temporales de residencia.
La presión de la migración venezolana ha sido particularmente fuerte en los estados del norte del país, la región a la que primero llegaron (por tierra) aquellos que optaron por abandonar su país a causa de la grave situación económica, social y política.
La participación en el programa de reasentamiento, que en la actualidad incluye a 50 ciudades potenciales receptoras de venezolanos, debe ser totalmente voluntaria, según los criterios de la ONU.
Sus organismos, en particular el ACNUR, trata de identificar a los posibles beneficiarios entre los residentes de los refugios temporales instalados en Boa Vista, así como garantizar que cuentan con la documentación necesaria para el viaje.
Otras alternativas para favorecer la integración de los venezolanos son los programas de reunificación familiar y de oportunidades de empleo.
En este último se identifica previamente a personas cuyas competencias corresponden a las que necesitan compañías privadas que tienen ofertas de trabajo en otras regiones.
Según las últimas cifras facilitadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 3,4 millones de venezolanos han abandonado su país, sea como migrantes o refugiados, y de ellos 2,7 millones están en América Latina y el Caribe.
La propia organización, sin embargo, estima que estas cifras están subestimadas porque no contemplan la migración irregular.
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