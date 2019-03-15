Elliot Abrams: El apagón acortará la longevidad del régimen de Maduro - Runrun

ELLIOTT ABRAHAMS, encargado especial de Estados Unidos para la crisis en Venezuela, indicó este viernes que el reciente y prolongado apagón eléctrico que afectó a todo el país “acortará la longevidad el régimen de Nicolás Maduro”, sumado al declive de las exportaciones petroleras venezolanas.
“El apagón va a acortar la longevidad del régimen. Cuanto más tiempo se mantenga el régimen, peor va a ser el estado de economía y los venezolanos verán que no hay un futuro decente”, aseguró Abrams en una rueda de prensa en el Departamento de Estado.
Señaló que las exportaciones de petróleo están descendiendo hasta el millón de barriles al día ahora, y opinó que, en dos meses, se ubicarán por debajo del millón.
“Es un firme declive”, agregó Abrams ante los periodistas sobre la tendencia de descenso en las exportaciones petroleras del país suramericano, la principal fuente de ingresos de Caracas.
El jueves 7 de marzo se registró un corte masivo del suministro eléctrico que afectó a todo el territorio nacional.
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